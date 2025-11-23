Сибіга провів розмови з главами МЗС Британії та Індії перед зустріччю радників з безпеки
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні розмови з очільниками зовнішньополітичних відомств Індії та Великої Британії напередодні зустрічі радників з національної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пости Андрія Сибіги у соцмережі Х.
Очільник українського МЗС написав, що поспілкувався телефоном з міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Вони обговорили "мирні зусилля та останні контакти наших лідерів".
"Напередодні зустрічі радників з національної безпеки ми скоординували кроки для просування справедливого миру. Я подякував Великій Британії за її підтримку та лідерство, зокрема в рамках "Коаліції рішучих", - зазначив Сибіга.
Після цього з'явився пост про телефонну розмову з головою зовнішньополітичного відомства Індії Субраманьямом Джайшанкаром.
Також говорили про "динаміку мирних зусиль та майбутні переговори".
"Ми обмінялися оцінками поточного розвитку подій. Я наголосив на важливій ролі Індії у досягненні справедливого миру", - зазначив Андрій Сибіга.
Перемовини щодо мирного плану на рівні радників
Як писали ЗМІ, 23 листопада в Женеві відбудуться переговори щодо мирного плану Трампа. Участь у зустрічі візьмуть радники з нацбезпеки Франції, Британії, Німеччини, а також представники США та України.
Інформацію про те, що українські радники працювати у Швейцарії, підтвердив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що абсолютна більшість лідерів Європи готові допомагати й долучитись. За його словами, зараз тривають консультації на різних рівнях, і активність кожного, хто прагне справжнього й тривалого миру, має значення.
Також CNN повідомляв, що США проведуть "швидку зустріч" з росіянами щодо плану Трампа. Вона відбудеться не в Женеві, але де і коли - наразі не повідомляється.