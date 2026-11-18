Сибіга пожартував про "подарунок" Португалії після удару по Кримському мосту
Удари України по Кримському мосту "повернули" статус найдовшого у Європі мосту Васко да Гама у Португалії. Це "подарунок"Сил оборони.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу з португальським колегою Паулу Ранжелом, повідомляє РБК-Україна.
"Подарунок" Сил оборони України
Сибіга жартома назвав подарунком від Сил оборони України для Португалії повернення мосту Васко да Гама статусу найдовшого в Європі. Це сталося після ударів по Кримському мосту.
"Щодо вчорашнього дня - міст Васко да Гама в Лісабоні знову найдовший в Європі. Це подарунок Сил оборони України дружній Португалії", - сказав Сибіга.
Міністр додав, що поінформував португальського колегу про:
- ситуацію на полі бою,
- російські удари по містах, людях та енергетиці України,
- динаміку мирних зусиль.
Очільник МЗС також привітав залучення Європи до переговорів.
“Від завершення російської агресії проти України залежить європейський безпековий порядок. Тому - жодних рішень щодо України без України, та жодних рішень щодо Європи без Європи”, - каже він.
Раніше РБК-Україна писало, що Португалія не має можливості передати Україні винищувачі F-16, однак готова розглянути допомогу в підготовці українських пілотів та забезпеченні боєприпасами для цих літаків, заявив Ранжел.
Крім того, руйнування Кримського мосту після українського удару в ніч на 17 листопада може мати наслідки не лише для переправи. Великі торгові та військові судна ризикують втратити прохід протокою.
Також стало відомо, що Україна атакувала Кримський міст дві ночі поспіль - 16 та 17 листопада. Після першого удару арка автомобільної частини переправи нахилилася, а внаслідок повторної атаки не витримала й обвалилася разом із прогоном у воду. Залізнична частина також зазнала пошкоджень.