Удары Украины по Крымскому мосту "вернули" статус самого длинного в Европе мосту Васко да Гама в Португалии. Это "подарок" Сил обороны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на брифинге с португальским коллегой Паулу Ранжелом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Подарок" Сил обороны Украины

Сибига в шутку назвал подарком от Сил обороны Украины для Португалии возвращение мосту Васко да Гама статуса самого длинного в Европе. Это произошло после ударов по Крымскому мосту.

"О вчерашнем дне - мост Васко да Гама в Лиссабоне снова самый длинный в Европе. Это подарок Сил обороны Украины дружественной Португалии", - сказал Сибига.

Министр добавил, что проинформировал португальского коллегу о:

ситуации на поле боя,

российских ударах по городам, людям и энергетике Украины,

динамике мирных усилий

Глава МИД также приветствовал привлечение Европы к переговорам.

"От завершения российской агрессии против Украины зависит европейский порядок безопасности. Поэтому - никаких решений по Украине без Украины, и никаких решений по Европе без Европы", - говорит он.