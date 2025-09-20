Сибіга поїде з Зеленським до Нью-Йорка: зустрінуться не тільки з Трампом

Делегація України візьме участь у заходах високого рівня ювілейної 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Сибіга проведе ряд окремих заходів, серед яких тематична дискусія щодо енергетичної стійкості і зеленого відновлення в Україні.

Важлива частина візиту - це низка двосторонніх і багатосторонніх переговорів президента та міністра закордонних справ із колегами з різних регіонів світу - від Європи та Північної Америки до Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу.