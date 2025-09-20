UA

Сибіга поїде з Зеленським до Нью-Йорка: зустрінуться не тільки з Трампом

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Глава МЗС Андрій Сибіга поїде до Нью-Йорка у складі делегації України на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Візит відбудеться з 21 до 26 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

Делегація України візьме участь у заходах високого рівня ювілейної 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Сибіга проведе ряд окремих заходів, серед яких тематична дискусія щодо енергетичної стійкості і зеленого відновлення в Україні. 

Важлива частина візиту - це низка двосторонніх і багатосторонніх переговорів президента та міністра закордонних справ із колегами з різних регіонів світу - від Європи та Північної Америки до Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу.

 

Візит Зеленського до Нью-Йорка

Президент Володимир Зеленський очолить делегацію України на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Тиждень високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН триватиме з 23 по 29 вересня.

Очікується, що Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. За словами Зеленського, лідери обговорять гарантії безпеки для України.

Також у Нью-Йорку відбудеться саміт щодо повернення українських дітей та Кримська платформа.

