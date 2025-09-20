Зеленський розкрив, про що говоритиме з Трампом у Нью-Йорку

Президент Володимир Зеленський поїде до Нью-Йорку на Генасамблею ООН. Він говоритиме з американським лідером Дональдом Трампом про гарантії безпеки для України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 19 вересня, передає кореспондент РБК-Україна .

Він зазначив, що відбудеться саміт щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією. На сьогодні є 38 делегацій, які готові взяти участь у саміті.

"Також буде Кримська платформа. Розраховуємо також на десь приблизно три десятки країн. Також в такому широкому форматі. Буде велика кількість двосторонніх зустрічей. Бізнес, технології, оборонка, "мінерал-діл". Це будемо об'єднано економічною великою зустріччю", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, ймовірно, буде зустріч перших леді України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання, щодо дітей.

Переговори з Трампом

Володимир Зеленський зазначив, що у Нью-Йорку з Трампом буде обговорювати гарантії безпеки для України.

"Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями", - заявив президент.

Зеленський нагадав, що відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з президентом США. На ній було узгоджено, які речі Зеленський і Трамп обговорять на двосторонній зустрічі в Нью-Йорку.

"Я би хотів отримати для себе саме ці сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні", - сказав Зеленський.