RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Сибига поедет с Зеленским в Нью-Йорк: встретятся не только с Трампом

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Глава МИД Андрей Сибига поедет в Нью-Йорк в составе делегации Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским. Визит состоится с 21 по 26 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Делегация Украины примет участие в мероприятиях высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сибига проведет ряд отдельных мероприятий, среди которых тематическая дискуссия по энергетической устойчивости и зеленого восстановления в Украине.

Важная часть визита - это ряд двусторонних и многосторонних переговоров президента и министра иностранных дел с коллегами из разных регионов мира - от Европы и Северной Америки до Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

 

 

Визит Зеленского в Нью-Йорк

Президент Владимир Зеленский возглавит делегацию Украины на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН продлится с 23 по 29 сентября.

Ожидается, что Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, лидеры обсудят гарантии безопасности для Украины.

Также в Нью-Йорке состоится саммит по возвращению украинских детей и Крымская платформа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийООННью-ЙоркДональд ТрампАндрей Сибига