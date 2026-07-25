Сибіга попередив, що РФ може імітувати прагнення миру для зриву санкцій Грема

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія може спробувати зірвати голосування за пакет "пекельних санкцій", який просував покійний сенатор Ліндсі Грем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його посаду у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що останніми роками простежується одна закономірність. Вона полягає в тому, що завжди, коли насуваються нові масштабні санкції, особливо з боку США, диктатор РФ Володимир Путін використовує всі засоби, щоб виграти час.

"Його улюблена зброя? Фальшива дипломатія, постановочні телефонні розмови та несумлінні зустрічі", - пише Сібіга.

Він підтвердив, що наступного тижня буде розглянуто законопроєкт покійного сенатора Грема, і в цьому питанні потрібно "зберігати пильність".

Також Сібіга підкреслив, що РФ може використати маніпуляцію про нібито прагнення миру, щоб цього пакету санкцій не було.

"Росія може спробувати зірвати його, вдаючи, що піклується про мир. Посилення санкційного тиску на Москву не просто своєчасне - воно життєво важливе для протидії російському терору і реального припинення цієї війни", - резюмував глава МЗС України.