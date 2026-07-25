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"Пекельні санкції" Грема проти РФ під загрозою "зриву", - NYT

05:27 25.07.2026 Сб
2 хв
Чому можлива затримка санкцій?
aimg Едуард Ткач
"Пекельні санкції" Грема проти РФ під загрозою "зриву", - NYT Фото: покійний сенатор Ліндсі Грем (Getty Images)
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Строки прийняття "пекельних санкцій" проти РФ покійного сенатора Ліндсі Грема можуть зрушити. Причина у суперечці демократів щодо розширення повноважень президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Предметом суперечки є текст законопроекту, який дозволяє, але не зобов'язує Трампа вводити мита у розмірі 100% проти країн, які закуповують значні обсяги російської нафти та інших енергоносіїв. Також документ дозволяє йому скасовувати мита на власний розсуд.

Як пише NYT, демократи давно обурювалися наданням президентові такої свободи дій, але республіканці стверджували, що це необхідно для посилення тиску на Москву.

Також представники Республіканської партії попереджали, що Трамп накладе вето на будь-який законопроект, спрямований на обмеження його свободи дій.

Але через те, що адміністрація Трампа продовжує свою політику щодо запровадження тарифів, провідні демократи зайняли жорстку позицію проти цього кроку, не бажаючи надавати йому ширших торговельних повноважень.

Також, на думку демократів, Трамп і так зневажає права Конгресу, претендуючи на широкі повноваження там, де їх немає.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, на добу раніше видання Axios повідомило, що голосування за законопроект може відбутися вже наступного тижня. Не виключалося, що це може статися у вівторок, 28 липня - у день, коли пройде похорон Грема.

Також ми писали, що тижнем раніше стало відомо, що після смерті Грема документ набрав 60 співавторів.

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