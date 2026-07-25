Сибига предупредил, что РФ может имитировать стремление к миру для срыва санкций Грэма
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия может попытаться сорвать голосование за пакет "адских санкций", который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
Министр подчеркнул, что в последние годы прослеживается одна закономерность. Она заключается в том, что всегда, когда надвигаются новые масштабные санкции, особенно со стороны США, то диктатор РФ Владимир Путин использует все средства, чтобы выиграть время.
"Его излюбленное оружие? Фальшивая дипломатия, постановочные телефонные разговоры и недобросовестные встречи", - пишет Сибига.
Он подтвердил, что на следующей неделе будет рассмотрен законопроект покойного сенатора Грэма, и в этом вопросе нужно "сохранять бдительность".
Также Сибига подчеркнул, что РФ может использовать манипуляцию о якобы стремлении к миру, чтобы этого пакета санкций не было.
"Россия может попытаться сорвать его, притворяясь, что заботится о мире. Ужесточение санкционного давления на Москву не просто своевременно - оно жизненно важно для противодействия российскому террору и реального прекращения этой войны", - резюмировал глава МИД Украины.
Что известно о пакете санкций Грэма
Напомним, изначально пакет "адских санкций" предполагал, что США введут вторичные пошлины против стран, которые покупают российские энергоносители. Размер этих пошлин составлял 500%.
Однако до смерти Грэма и в том числе после, документ был несколько изменен. Теперь там не 500%, а 100%, и президент США Дональд Трамп в случае принятия законопроекта, сможет самостоятельно как вводить санкции, так и отменять их.
Известно, что после смерти Грэма документ имел уже 60 соавторов, и как ожидается, голосование за него состоится на следующей неделе. Предварительно, это может быть 28 июля - в день, когда будут похороны Грэма.
Однако издание NYT написало, что пакет мер может быть отложен. Все по причине того, что демократы выступили против положения, которое предоставит Трампу такую свободу действий.