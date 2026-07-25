Сибига предупредил, что РФ может имитировать стремление к миру для срыва санкций Грэма

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия может попытаться сорвать голосование за пакет "адских санкций", который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Министр подчеркнул, что в последние годы прослеживается одна закономерность. Она заключается в том, что всегда, когда надвигаются новые масштабные санкции, особенно со стороны США, то диктатор РФ Владимир Путин использует все средства, чтобы выиграть время.

"Его излюбленное оружие? Фальшивая дипломатия, постановочные телефонные разговоры и недобросовестные встречи", - пишет Сибига.

Он подтвердил, что на следующей неделе будет рассмотрен законопроект покойного сенатора Грэма, и в этом вопросе нужно "сохранять бдительность".

Также Сибига подчеркнул, что РФ может использовать манипуляцию о якобы стремлении к миру, чтобы этого пакета санкций не было.

"Россия может попытаться сорвать его, притворяясь, что заботится о мире. Ужесточение санкционного давления на Москву не просто своевременно - оно жизненно важно для противодействия российскому террору и реального прекращения этой войны", - резюмировал глава МИД Украины.