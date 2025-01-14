Сибіга про полонених солдатів КНДР: великий успіх і визнання військової міці України

Захоплення в полон солдатів Північної Кореї в Курській області є визнанням військової міці України. Це було надскладне завдання, але воно було виконано.

Про це на брифінгу за підсумками зустрічі з естонським колегою заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає кореспондент РБК-Україна .

За словами міністра закордонних справ, одразу після того, як він дізнався про полонених солдатів КНДР, провів розмови з президентом Володимиром Зеленським та іноземними лідерами.

"Вони вітають нас, вітають Україну. Тому що це великий успіх і визнання української військової міці. Це було надскладне завдання (взяти полонених живими, - ред.), яке було виконано завдяки героїзму наших воїнів. Верховний головнокомандувач поставив таке завдання, воно було виконане", - зазначив Сибіга.

За його словами, узяти в полон живого північнокорейського солдата було складно, тому що вони підривали себе і здійснювали самогубства.

"Ну і російська армія теж унеможливлювала їхнє потрапляння в полон живими. Це справжній доказ зміни реалій російської агресії - залучення північнокорейських військових у цю війну. Вони вперше б'ються на європейському континенті", - додав міністр.

Його естонський колега Маргус Тсахкна підкреслив, що війська Північної Кореї за сотні кілометрів від кордонів НАТО змінюють багато чого.

"Це змінює глобальне розуміння і в США, і в Європі, а також у країнах Глобального Півдня. Тепер у вас є два свідки. Але це чітка ознака того, що це вже не просто російська агресія, а більш глобальна проблема", - сказав він.