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Сибіга про полонених солдатів КНДР: великий успіх і визнання військової міці України

Київ, Вівторок 14 січня 2025 21:40
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Сибіга про полонених солдатів КНДР: великий успіх і визнання військової міці України Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко, Дмитро Левицький

Захоплення в полон солдатів Північної Кореї в Курській області є визнанням військової міці України. Це було надскладне завдання, але воно було виконано.

Про це на брифінгу за підсумками зустрічі з естонським колегою заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами міністра закордонних справ, одразу після того, як він дізнався про полонених солдатів КНДР, провів розмови з президентом Володимиром Зеленським та іноземними лідерами.

"Вони вітають нас, вітають Україну. Тому що це великий успіх і визнання української військової міці. Це було надскладне завдання (взяти полонених живими, - ред.), яке було виконано завдяки героїзму наших воїнів. Верховний головнокомандувач поставив таке завдання, воно було виконане", - зазначив Сибіга.

За його словами, узяти в полон живого північнокорейського солдата було складно, тому що вони підривали себе і здійснювали самогубства.

"Ну і російська армія теж унеможливлювала їхнє потрапляння в полон живими. Це справжній доказ зміни реалій російської агресії - залучення північнокорейських військових у цю війну. Вони вперше б'ються на європейському континенті", - додав міністр.

Його естонський колега Маргус Тсахкна підкреслив, що війська Північної Кореї за сотні кілометрів від кордонів НАТО змінюють багато чого.

"Це змінює глобальне розуміння і в США, і в Європі, а також у країнах Глобального Півдня. Тепер у вас є два свідки. Але це чітка ознака того, що це вже не просто російська агресія, а більш глобальна проблема", - сказав він.

Нагадаємо, минулого тижня українські бійці взяли в полон двох північнокорейських військових у Курській області. Президент Зеленський звернувся до диктатора Кім Чен Ина з пропозицією забрати їх. Але за умови, якщо той організує обмін на українських військових у російському полоні.

Крім того, сьогодні стало відомо, що Південна Корея може попросити Україну передати їй цих полонених, якщо вони виявлять таке бажання. Згідно з південнокорейською конституцією, жителі КНДР вважаються її громадянами.

Зазначимо, сьогодні також з'явилося нове відео допиту північнокорейського полоненого.

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КНДР Андрій Сибіга Війна Росії проти України
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