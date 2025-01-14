Сибига о пленных солдатах КНДР: большой успех и признание военной мощи Украины

Захват в плен солдат Северной Кореи в Курской области является признанием военной мощи Украины. Это была сверхсложная задача, но она была выполнена.

Об этом на брифинге по итогам встречи с эстонским коллегой заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает корреспондент РБК-Украина .

По словам министра иностранных дел, сразу после того, как он узнал о пленных солдатах КНДР, провел разговоры с президентом Владимиром Зеленским и иностранными лидерами.

"Они поздравляют нас, поздравляют Украину. Потому что это большой успех и признание украинской военной мощи. Это была сверхсложная задача (взять пленных живыми, - ред.), которая была выполнена благодаря героизму наших воинов. Верховный главнокомандующий поставил такую ​​задачу, она была выполнена", - отметил Сибига.

По его словам, взять в плен живого северокорейского солдата было сложно, потому что они подрывали себя и совершали самоубийства.

"Ну и российская армия тоже делала невозможным их попадание в плен живыми. Это подлинное доказательство изменения реалий российской агрессии - вовлечение северокорейских военных в эту войну. Они впервые сражаются на европейском континенте", - добавил министр.

Его эстонский коллега Маргус Тсахкна подчеркнул, что войска Северной Кореи в сотнях километрах от границ НАТО меняют многое.

"Это меняет глобальное понимание и в США, и в Европе, а также в странах Глобального Юга. Теперь у вас есть два свидетеля. Но это четкий признак того, что это уже не просто российская агрессия, а более глобальная проблема", - сказал он.