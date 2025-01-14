Сибига о пленных солдатах КНДР: большой успех и признание военной мощи Украины
Захват в плен солдат Северной Кореи в Курской области является признанием военной мощи Украины. Это была сверхсложная задача, но она была выполнена.
Об этом на брифинге по итогам встречи с эстонским коллегой заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам министра иностранных дел, сразу после того, как он узнал о пленных солдатах КНДР, провел разговоры с президентом Владимиром Зеленским и иностранными лидерами.
"Они поздравляют нас, поздравляют Украину. Потому что это большой успех и признание украинской военной мощи. Это была сверхсложная задача (взять пленных живыми, - ред.), которая была выполнена благодаря героизму наших воинов. Верховный главнокомандующий поставил такую задачу, она была выполнена", - отметил Сибига.
По его словам, взять в плен живого северокорейского солдата было сложно, потому что они подрывали себя и совершали самоубийства.
"Ну и российская армия тоже делала невозможным их попадание в плен живыми. Это подлинное доказательство изменения реалий российской агрессии - вовлечение северокорейских военных в эту войну. Они впервые сражаются на европейском континенте", - добавил министр.
Его эстонский коллега Маргус Тсахкна подчеркнул, что войска Северной Кореи в сотнях километрах от границ НАТО меняют многое.
"Это меняет глобальное понимание и в США, и в Европе, а также в странах Глобального Юга. Теперь у вас есть два свидетеля. Но это четкий признак того, что это уже не просто российская агрессия, а более глобальная проблема", - сказал он.
Напомним, на прошлой неделе украинские бойцы взяли в плен двух северокорейских военных в Курской области. Президент Зеленский обратился к диктатору Ким Чен Ыну с предложением забрать их. Но при условии, если тот организует обмен на украинских военных в российском плену.
Кроме того, сегодня стало известно, что Южная Корея может попросить Украину передать ей этих пленных, если они изъявят такое желание. Согласно южнокорейской конституции, жители КНДР считаются ее гражданами.
Отметим, сегодня также появилось новое видео допроса северокорейского пленного.
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