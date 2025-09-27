Сибига показал "слепым венграм" маршрут вторжения дрона в Украину (фото)
Венгерский дрон вторгся в воздушное пространство Украины почти на 40 километров. А от официального Будапешта до сих пор нет объяснений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра иностранных дел Андрея Сибиги в Х.
По его словам, накануне Вооруженные силы собрали все необходимые доказательства залета венгерского дрона.
"Для слепых венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины", - подписал он опубликованную схему полета.
Согласно схеме, дрон сначала пересек границу в районе населенного пункта Соловка, а потом пролетел 40 километров и сделал круг в районе населенных пунктов Верхняя Солотвина, Нижняя Солотвина, Худиево и Цыгановцы в Закарпатской области.
Фото: маршрут венгерского дрона (x.com/andrii_sybiha)
Он также добавил, что официальный Киев все еще ждет объяснений, что этот объект делал в украинском небе.
Что известно о пролете венгерского дрона
Накануне Генеральный штаб ВСУ сообщил, что утром 26 сентября радары засекли дрон со стороны Венгрии, который дважды залетал в Украину на разных высотах.
Также сообщалось, что для нивелирования потенциальной угрозы на патрулирование поднимали расчет беспилотников типа "Чаклун-КМ".
Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский сделал новое заявление о венгерском дроне. По его словам, еще предстоит узнать, что он делал в украинском воздушном пространстве. Но предупредил, что венгерская сторона играет с очень опасными вещами, прежде всего для себя.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вчера дерзко ответил на обвинения. И добавил, что украинский президент якобы "начинает сходить с ума".
Позже венгерское министерство обороны официально открестилось от инцидента. В его заявлении говорилось, что в этом районе якобы не было никаких полетов беспилотников.