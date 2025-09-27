ua en ru
Сб, 27 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сибига показал "слепым венграм" маршрут вторжения дрона в Украину (фото)

Киев, Суббота 27 сентября 2025 18:03
UA EN RU
Сибига показал "слепым венграм" маршрут вторжения дрона в Украину (фото) Фото: министр иностранных дел Андрей Сибига (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Венгерский дрон вторгся в воздушное пространство Украины почти на 40 километров. А от официального Будапешта до сих пор нет объяснений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра иностранных дел Андрея Сибиги в Х.

По его словам, накануне Вооруженные силы собрали все необходимые доказательства залета венгерского дрона.

"Для слепых венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины", - подписал он опубликованную схему полета.

Согласно схеме, дрон сначала пересек границу в районе населенного пункта Соловка, а потом пролетел 40 километров и сделал круг в районе населенных пунктов Верхняя Солотвина, Нижняя Солотвина, Худиево и Цыгановцы в Закарпатской области.

Сибига показал &quot;слепым венграм&quot; маршрут вторжения дрона в Украину (фото)

Фото: маршрут венгерского дрона (x.com/andrii_sybiha)

Он также добавил, что официальный Киев все еще ждет объяснений, что этот объект делал в украинском небе.

Что известно о пролете венгерского дрона

Накануне Генеральный штаб ВСУ сообщил, что утром 26 сентября радары засекли дрон со стороны Венгрии, который дважды залетал в Украину на разных высотах.

Также сообщалось, что для нивелирования потенциальной угрозы на патрулирование поднимали расчет беспилотников типа "Чаклун-КМ".

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский сделал новое заявление о венгерском дроне. По его словам, еще предстоит узнать, что он делал в украинском воздушном пространстве. Но предупредил, что венгерская сторона играет с очень опасными вещами, прежде всего для себя.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вчера дерзко ответил на обвинения. И добавил, что украинский президент якобы "начинает сходить с ума".

Позже венгерское министерство обороны официально открестилось от инцидента. В его заявлении говорилось, что в этом районе якобы не было никаких полетов беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Андрей Сибига Дрони
Новости
Кадровый скандал в "Укрэнерго". Почему набсовет уволил топ-менеджмент компании
Кадровый скандал в "Укрэнерго". Почему набсовет уволил топ-менеджмент компании
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"