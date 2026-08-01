Сибіга після удару по Києву звернувся до союзників із терміновим закликом

Після чергового масованого удару Росії по Києву Україна звернулася до міжнародних партнерів із закликом не зволікати з рішеннями щодо посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у соцмережі Х міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

За словами міністра, нічна атака на Київ стала черговим проявом російського терору проти мирного населення. Він зазначив, що під час обстрілу Росія випустила близько трьох десятків балістичних ракет.

"Це вже другий такий масштабний удар лише за два дні", - зауважив Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що, не досягнувши поставлених цілей на полі бою, Росія посилює повітряні атаки по українських містах та цивільній інфраструктурі.

У зв'язку з цим він закликав партнерів прискорити передачу Україні додаткових систем протиповітряної і протиракетної оборони, а також ракет-перехоплювачів.

"Швидкість прийняття рішень та поставок має вирішальне значення. Кожне рішення, що зміцнює оборону українського неба, рятує людські життя, тоді як кожна затримка призводить до смертей та військових злочинів", - зазначив Сибіга.

Міністр також підкреслив, що саме захист українського неба, на його думку, є одним із ключових факторів, який визначатиме подальший перебіг війни.

"Саме битва за небо визначить хід цієї війни. Чим міцнішим є повітряний щит над Україною, тим ближчим стає мир", - підсумував він.