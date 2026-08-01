Сибига после удара по Киеву обратился к союзникам со срочным призывом

После очередного массированного удара России по Киеву Украина обратилась к международным партнерам с призывом не медлить с решениями по усилению противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х министра иностранных дел Андрея Сибиги.

По словам Министра, ночная атака на Киев стала очередным проявлением российского террора против мирного населения. Он отметил, что при обстреле Россия выпустила около трех десятков баллистических ракет.

"Это уже второй такой масштабный удар всего за два дня", - заметил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что, не достигнув поставленных целей на поле боя, Россия усиливает воздушные атаки по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

В этой связи он призвал партнеров ускорить передачу Украине дополнительных систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также ракет-перехватчиков.

"Скорость принятия решений и поставок имеет решающее значение. Каждое решение, укрепляющее оборону украинского неба, спасает человеческие жизни, в то время как каждая задержка приводит к смертям и военным преступлениям", - отметил Сибига.

Министр также подчеркнул, что именно защита украинского неба, по его мнению, является одним из ключевых факторов, определяющих дальнейшее течение войны.

"Именно битва за небо определит ход этой войны. Чем крепче воздушный щит над Украиной, тем ближе становится мир", - подытожил он.