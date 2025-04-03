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В МЗС розкрили ключові теми засідання Ради Україна-НАТО за участі Сибіги

Брюссель, Четвер 03 квітня 2025 10:45
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В МЗС розкрили ключові теми засідання Ради Україна-НАТО за участі Сибіги Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО. Темами зустрічі буде підтримка України, мир та гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.

Сибіга здійснить візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі 3-4 квітня. Глава МЗС візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке пройде у рамках зустрічі глава МЗС країн Альянсу.

"Ключовими темами переговорів із союзниками будуть зміцнення міжнародної підтримки України, пріоритетні військові потреби, наближення справедливого миру в Україні та майбутні гарантії безпеки", - повідомляє МЗС.

Сибіга у Брюсселі проведе окремі двосторонні зустрічі. Міністр, зокрема, проведе переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та низкою міністрів закордонних справ держав-членів НАТО.

Нагадаємо, 3-4 квітня міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Це буде перша очна зустріч глав МЗС після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

В рамках зустрічі також відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, на якому буде присутній глава МЗС Андрій Сибіга. Раніше він заявляв, що зацікавлений у зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо.

Також додамо, що наступного тижня у Брюсселі пройде зустріч міністрів оборони "коаліції охочих" щодо підтримки України. Її проведуть Британія та Франція. Наступного дня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

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