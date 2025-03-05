Глави МЗС країн НАТО проведуть першу очну зустріч після переобрання Трампа

Міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться у квітні. Це буде перша очна зустріч глав МЗС після переобрання Дональда Трампа президентом США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Альянсу.

"Міністри закордонних справ країн Альянсу зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 3-4 квітня 2025 року. Засідання проходитимуть під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте", - йдеться в повідомленні.

Це буде перша зустріч глав МЗС країн-членів НАТО після повернення Трампа до Білого дому. В ній очікується участь нового державного секретаря США Марко Рубіо.

Зустріч відбудеться напередодні саміту лідерів країн НАТО, що запланований на кінець червня в Гаазі у Нідерландах.