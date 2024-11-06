Сибіга про перемогу Трампа на виборах: працюватимемо над наближенням справедливого миру

"Президент Зеленський та президент Трамп підтримують давній і конструктивний діалог, спрямований на результат. Ми працюватимемо разом задля зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства та наближення всеосяжного, справедливого і тривалого миру", - заявив голова міністерства.

У тому ж числі Сибіга додав, що Україна розраховує на рішуче лідерство Америки.

Вибори в США

Президентські вибори в США відбулися у вівторок, 5 листопада. На посаду голови Білого дому претендували Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

У той же час західні урядовці оприлюднили відкритого листа, в якому звернулися до країн Європи з пропозицією підготуватися до можливих наслідків американських виборів, висловлюючи занепокоєння щодо ймовірних змін у зовнішній політиці США.

Політолог Олег Саакян також наголосив на ризиках потенційної внутрішньої кризи в Америці після завершення виборчого процесу.

Сьогодні, 6 листопада, звертаючись до своїх прихильників, Дональд Трамп оголосив себе новим президентом Сполучених Штатів. Пізніше з перемогою у виборах його привітав й Зеленський.

Деталі щодо результатів голосування можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.