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Сибіга про перемогу Трампа на виборах: працюватимемо над наближенням справедливого миру

Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський, а також Дональд Трамп, який сьогодні переміг у виборах президента Сполучених Штатів Америки (США), підтримують давній й конструктивний діалог. Обидві країни працюватимуть над наближенням справедливого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги.

"Президент Зеленський та президент Трамп підтримують давній і конструктивний діалог, спрямований на результат. Ми працюватимемо разом задля зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства та наближення всеосяжного, справедливого і тривалого миру", - заявив голова міністерства. 

У тому ж числі Сибіга додав, що Україна розраховує на рішуче лідерство Америки. 

Вибори в США 

Президентські вибори в США відбулися у вівторок, 5 листопада. На посаду голови Білого дому претендували Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

У той же час західні урядовці оприлюднили відкритого листа, в якому звернулися до країн Європи з пропозицією підготуватися до можливих наслідків американських виборів, висловлюючи занепокоєння щодо ймовірних змін у зовнішній політиці США.

Політолог Олег Саакян також наголосив на ризиках потенційної внутрішньої кризи в Америці після завершення виборчого процесу.

Сьогодні, 6 листопада, звертаючись до своїх прихильників, Дональд Трамп оголосив себе новим президентом Сполучених Штатів. Пізніше з перемогою у виборах його привітав й Зеленський

Деталі щодо результатів голосування можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Вибори в СШАДональд Трамп