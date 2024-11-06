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Сибига о победе Трампа на выборах: будем работать над приближением справедливого мира

Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский, а также Дональд Трамп, который сегодня победил в выборах президента Соединенных Штатов Америки (США), поддерживают давний и конструктивный диалог. Обе страны будут работать над приближением справедливого мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги.

"Президент Зеленский и президент Трамп поддерживают давний и конструктивный диалог, направленный на результат. Мы будем работать вместе для укрепления украинско-американского стратегического партнерства и приближения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира", - заявил глава министерства.

В том же Сибига добавил, что Украина рассчитывает на решительное лидерство Америки.

Выборы в США

Президентские выборы в США состоялись во вторник, 5 ноября. На пост главы Белого дома претендовали Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

В то же время западные чиновники обнародовали открытое письмо, в котором обратились к странам Европы с предложением подготовиться к возможным последствиям американских выборов, выражая обеспокоенность по поводу вероятных изменений во внешней политике США.

Политолог Олег Саакян также отметил риски потенциального внутреннего кризиса в Америке после завершения избирательного процесса.

Сегодня, 6 ноября, обращаясь к своим поклонникам, Дональд Трамп объявил себя новым президентом Соединенных Штатов. Позже с победой в выборах его поздравил и Зеленский.

Подробности о результатах голосования можно узнать в материале РБК-Украина.

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Выборы в СШАДональд Трамп