UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Сибіга обговорив із Рубіо примус Путіна до завершення війни

Фото: голова МЗС України Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо під час засідання G7 у Канаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в Telegram і Рубіо в соцмережі X.

Сибіга підкреслив, що Україна цінує мирні зусилля президента США Дональда Трампа, а також дуже ефективні санкції США проти російської енергетики.

"Ми повинні продовжувати збільшувати ціну війни для Путіна і його режиму, змушуючи Росію припинити війну", - додав міністр.

Очільник українського МЗС також розповів американському колезі про актуальну ситуацію на полі бою, мирні зусилля та конкретні пріоритети для зміцнення оборони й енергетичної стійкості України.

Деталі від Рубіо

Рубіо зазначив, що під час зустрічі обговорив із Сибігою шляхи зміцнення оборони України та пошук шляхів для завершення "кровопролитного конфлікту".

"США незмінно продовжують працювати з партнерами, закликаючи Росію до дипломатії і прямого діалогу з Україною заради міцного і довготривалого миру", - звернув увагу він.

 

Санкції США

Нагадаємо, влада США в жовтні посилила санкції проти Росії, оскільки диктатор Володимир Путін так само відмовляється завершувати війну проти України.

Санкції були спрямовані на дві російські компанії - "Лукойл" і "Роснефть". Їхня мета - скоротити прибуток РФ від продажу нафти і, таким чином, примусити російського диктатора завершити війну.

Учора, 11 листопада, Bloomberg писало, що після таких санкцій більшість індійських нафтопереробних заводів відмовилася купувати в Росії нафту.

При цьому експорт російської нафти скоротився і впав до мінімуму за останні два місяці.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС УкраїниСполучені Штати АмерикиАндрій СибігаМарко Рубіо