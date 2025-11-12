Сибіга обговорив із Рубіо примус Путіна до завершення війни

Санкції США

Нагадаємо, влада США в жовтні посилила санкції проти Росії, оскільки диктатор Володимир Путін так само відмовляється завершувати війну проти України.

Санкції були спрямовані на дві російські компанії - "Лукойл" і "Роснефть". Їхня мета - скоротити прибуток РФ від продажу нафти і, таким чином, примусити російського диктатора завершити війну.

Учора, 11 листопада, Bloomberg писало, що після таких санкцій більшість індійських нафтопереробних заводів відмовилася купувати в Росії нафту.

При цьому експорт російської нафти скоротився і впав до мінімуму за останні два місяці.