Сибига обсудил с Рубио принуждение Путина к завершению войны

Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марко Рубио во время заседания G7 в Канаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Telegram и Рубио в соцсети X.

Сибига подчеркнул, что Украина ценит мирные усилия президента США Дональда Трампа, а также очень эффективные санкции США против российской энергетики. 

"Мы должны продолжать увеличивать цену войны для Путина и его режима, заставляя Россию прекратить войну", - добавил министр. 

Глава украинского МИД также рассказал американскому коллеге об актуальной ситуации на поле боя, мирных усилиях и конкретных приоритетах для укрепления обороны и энергетической стойкости Украины. 

Детали от Рубио

Рубио отметил, что в ходе встречи обсудил с Сибигой пути укрепления обороны Украины и поиск путей для завершения "кровопролитного конфликта". 

"США неизменно продолжают работать с партнерами, призывая Россию к дипломатии и прямому диалогу с Украиной ради прочного и долговременного мира", - обратил внимание он. 

Санкции США

Напомним, власти США в октябре усилили санкции против России, поскольку диктатор Владимир Путин все так же отказывается завершать войну против Украины.

Санкции были направлены на две российских компании - "Лукойл" и "Роснефть". Их цель - сократить прибыль РФ от продажи нефти и, таким образом, принудить российского диктатора завершить войну.

Вчера, 11 ноября, Bloomberg писало, что после таких санкций большинство индийских нефтеперерабатывающих заводов отказалось покупать у России нефть.

При этом экспорт российской нефти сократился и упал до минимума за последние два месяца.

