Сибіга обговорив із Рубіо примус Путіна до завершення війни
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо під час засідання G7 у Канаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в Telegram і Рубіо в соцмережі X.
Сибіга підкреслив, що Україна цінує мирні зусилля президента США Дональда Трампа, а також дуже ефективні санкції США проти російської енергетики.
"Ми повинні продовжувати збільшувати ціну війни для Путіна і його режиму, змушуючи Росію припинити війну", - додав міністр.
Очільник українського МЗС також розповів американському колезі про актуальну ситуацію на полі бою, мирні зусилля та конкретні пріоритети для зміцнення оборони й енергетичної стійкості України.
Деталі від Рубіо
Рубіо зазначив, що під час зустрічі обговорив із Сибігою шляхи зміцнення оборони України та пошук шляхів для завершення "кровопролитного конфлікту".
"США незмінно продовжують працювати з партнерами, закликаючи Росію до дипломатії і прямого діалогу з Україною заради міцного і довготривалого миру", - звернув увагу він.
Санкції США
Нагадаємо, влада США в жовтні посилила санкції проти Росії, оскільки диктатор Володимир Путін так само відмовляється завершувати війну проти України.
Санкції були спрямовані на дві російські компанії - "Лукойл" і "Роснефть". Їхня мета - скоротити прибуток РФ від продажу нафти і, таким чином, примусити російського диктатора завершити війну.
Учора, 11 листопада, Bloomberg писало, що після таких санкцій більшість індійських нафтопереробних заводів відмовилася купувати в Росії нафту.
При цьому експорт російської нафти скоротився і впав до мінімуму за останні два місяці.