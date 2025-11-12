Сибіга обговорив із Рубіо примус Путіна до завершення війни

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо під час засідання G7 у Канаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в Telegram і Рубіо в соцмережі X.

"США незмінно продовжують працювати з партнерами, закликаючи Росію до дипломатії і прямого діалогу з Україною заради міцного і довготривалого миру", - звернув увагу він.

Рубіо зазначив, що під час зустрічі обговорив із Сибігою шляхи зміцнення оборони України та пошук шляхів для завершення "кровопролитного конфлікту".

Очільник українського МЗС також розповів американському колезі про актуальну ситуацію на полі бою, мирні зусилля та конкретні пріоритети для зміцнення оборони й енергетичної стійкості України.

"Ми повинні продовжувати збільшувати ціну війни для Путіна і його режиму, змушуючи Росію припинити війну", - додав міністр.

Сибіга підкреслив, що Україна цінує мирні зусилля президента США Дональда Трампа, а також дуже ефективні санкції США проти російської енергетики.

Санкції США

Нагадаємо, влада США в жовтні посилила санкції проти Росії, оскільки диктатор Володимир Путін так само відмовляється завершувати війну проти України.

Санкції були спрямовані на дві російські компанії - "Лукойл" і "Роснефть". Їхня мета - скоротити прибуток РФ від продажу нафти і, таким чином, примусити російського диктатора завершити війну.

Учора, 11 листопада, Bloomberg писало, що після таких санкцій більшість індійських нафтопереробних заводів відмовилася купувати в Росії нафту.

При цьому експорт російської нафти скоротився і впав до мінімуму за останні два місяці.