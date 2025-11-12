ua en ru
Ср, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Сибіга обговорив із Рубіо примус Путіна до завершення війни

Канада, Середа 12 листопада 2025 19:40
UA EN RU
Сибіга обговорив із Рубіо примус Путіна до завершення війни Фото: голова МЗС України Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо під час засідання G7 у Канаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в Telegram і Рубіо в соцмережі X.

Сибіга підкреслив, що Україна цінує мирні зусилля президента США Дональда Трампа, а також дуже ефективні санкції США проти російської енергетики.

"Ми повинні продовжувати збільшувати ціну війни для Путіна і його режиму, змушуючи Росію припинити війну", - додав міністр.

Очільник українського МЗС також розповів американському колезі про актуальну ситуацію на полі бою, мирні зусилля та конкретні пріоритети для зміцнення оборони й енергетичної стійкості України.

Деталі від Рубіо

Рубіо зазначив, що під час зустрічі обговорив із Сибігою шляхи зміцнення оборони України та пошук шляхів для завершення "кровопролитного конфлікту".

"США незмінно продовжують працювати з партнерами, закликаючи Росію до дипломатії і прямого діалогу з Україною заради міцного і довготривалого миру", - звернув увагу він.

Санкції США

Нагадаємо, влада США в жовтні посилила санкції проти Росії, оскільки диктатор Володимир Путін так само відмовляється завершувати війну проти України.

Санкції були спрямовані на дві російські компанії - "Лукойл" і "Роснефть". Їхня мета - скоротити прибуток РФ від продажу нафти і, таким чином, примусити російського диктатора завершити війну.

Учора, 11 листопада, Bloomberg писало, що після таких санкцій більшість індійських нафтопереробних заводів відмовилася купувати в Росії нафту.

При цьому експорт російської нафти скоротився і впав до мінімуму за останні два місяці.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Сполучені Штати Америки Андрій Сибіга Марко Рубіо
Новини
Зеленський закликав до відставки Галущенка та Гринчук
Зеленський закликав до відставки Галущенка та Гринчук
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа