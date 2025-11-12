Сибига обсудил с Рубио принуждение Путина к завершению войны

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марко Рубио во время заседания G7 в Канаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Telegram и Рубио в соцсети X .

Сибига подчеркнул, что Украина ценит мирные усилия президента США Дональда Трампа, а также очень эффективные санкции США против российской энергетики.

"Мы должны продолжать увеличивать цену войны для Путина и его режима, заставляя Россию прекратить войну", - добавил министр.

Глава украинского МИД также рассказал американскому коллеге об актуальной ситуации на поле боя, мирных усилиях и конкретных приоритетах для укрепления обороны и энергетической стойкости Украины.

Детали от Рубио

Рубио отметил, что в ходе встречи обсудил с Сибигой пути укрепления обороны Украины и поиск путей для завершения "кровопролитного конфликта".

"США неизменно продолжают работать с партнерами, призывая Россию к дипломатии и прямому диалогу с Украиной ради прочного и долговременного мира", - обратил внимание он.