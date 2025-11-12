Сибига обсудил с Рубио принуждение Путина к завершению войны
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марко Рубио во время заседания G7 в Канаде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Telegram и Рубио в соцсети X.
Сибига подчеркнул, что Украина ценит мирные усилия президента США Дональда Трампа, а также очень эффективные санкции США против российской энергетики.
"Мы должны продолжать увеличивать цену войны для Путина и его режима, заставляя Россию прекратить войну", - добавил министр.
Глава украинского МИД также рассказал американскому коллеге об актуальной ситуации на поле боя, мирных усилиях и конкретных приоритетах для укрепления обороны и энергетической стойкости Украины.
Детали от Рубио
Рубио отметил, что в ходе встречи обсудил с Сибигой пути укрепления обороны Украины и поиск путей для завершения "кровопролитного конфликта".
"США неизменно продолжают работать с партнерами, призывая Россию к дипломатии и прямому диалогу с Украиной ради прочного и долговременного мира", - обратил внимание он.
Санкции США
Напомним, власти США в октябре усилили санкции против России, поскольку диктатор Владимир Путин все так же отказывается завершать войну против Украины.
Санкции были направлены на две российских компании - "Лукойл" и "Роснефть". Их цель - сократить прибыль РФ от продажи нефти и, таким образом, принудить российского диктатора завершить войну.
Вчера, 11 ноября, Bloomberg писало, что после таких санкций большинство индийских нефтеперерабатывающих заводов отказалось покупать у России нефть.
При этом экспорт российской нефти сократился и упал до минимума за последние два месяца.