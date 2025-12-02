Сибіга про нові погрози Путіна: він не планує завершувати війну

За словами Сибіги, ось уже два дні поспіль Путін послідовно робить заяви, які свідчать про його небажання припиняти агресію проти українців.

Так, напередодні Путін публічно заявив, що готовий "боротися протягом зими", а вже сьогодні почав погрожувати морським портам та свободі судноплавства, зокрема Одесі.

Український дипломат наголосив, що ці погрози особливо показові на тлі того, що президент США Дональд Трамп раніше говорив про Одесу "з великою теплотою".

Андрій Сибіга підкреслив, що Росія повинна негайно припинити кровопролиття, яке сама ж розв’язала. Якщо ж Путін продовжить ігнорувати вимоги міжнародної спільноти та "знову плюне світові в обличчя", наслідки мають бути неминучими.

"Росія повинна припинити марнувати час світу, який має бути часом миру", - зазначив дипломат.

Крім того, Сибіга акцентував увагу на тому, що Україна, США та європейські партнери "багато працювали і досягли важливого прогресу" в переговорах щодо умов справедливого миру. Тепер, за словами глави МЗС, світ має чинити тиск на Москву, аби змусити країну-агресора завершити розпочату війну.

"Настав час змусити джерело війни в Москві покласти їй край", - підсумував Сибіга.