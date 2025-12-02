Сибига о новых угрозах Путина: он не планирует завершать войну

По словам Сибиги, вот уже два дня подряд Путин последовательно делает заявления, которые свидетельствуют о его нежелании прекращать агрессию против украинцев.

Так, накануне Путин публично заявил, что готов "бороться в течение зимы", а уже сегодня начал угрожать морским портам и свободе судоходства, в частности Одессе.

Украинский дипломат подчеркнул, что эти угрозы особенно показательны на фоне того, что президент США Дональд Трамп ранее говорил об Одессе "с большой теплотой".

Андрей Сибига подчеркнул, что Россия должна немедленно прекратить кровопролитие, которое сама же развязала. Если же Путин продолжит игнорировать требования международного сообщества и "снова плюнет миру в лицо", последствия должны быть неизбежными.

"Россия должна прекратить тратить время мира, которое должно быть временем мира", - отметил дипломат.

Кроме того, Сибига акцентировал внимание на том, что Украина, США и европейские партнеры "много работали и достигли важного прогресса" в переговорах об условиях справедливого мира. Теперь, по словам главы МИД, мир должен оказать давление на Москву, чтобы заставить страну-агрессора завершить начатую войну.

"Пришло время заставить источник войны в Москве положить ей конец", - подытожил Сибига.