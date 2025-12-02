Путін заявив про готовність РФ воювати з Європою
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не хоче війни з Європою, але готова до нападу у будь-який момент.
Як повідомляє РБК-Україна, таку тезу Володимир Путін озвучив під час спілкування з журналістами перед зустріччю з спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом.
"Росія не збиралася і не збирається воювати з Європою", - заявив Путін, повторивши традиційний наратив Кремля про "мирні наміри" Москви.
Втім, одразу після цього російський диктатор фактично пригрозив європейським країнам, заявивши, що Росія "готова прямо зараз" до війни у випадку, якщо її розпочне Європа.
За словами Путіна, "не може бути жодних сумнівів" у боєздатності РФ.
Ця заява пролунала на тлі триваючої агресії Росії проти України та дедалі частіших погроз Кремля на адресу країн ЄС і НАТО. Коментатори вже відзначають, що слова Путіна уже традиційно поєднують суперечливі тези про "небажання воювати" та одночасні демонстративні залякування Заходу.
Відносини Путіна та Росії з Євросоюзом
Нагадаємо, що з 2022 року офіційні контакти між Володимиром Путіним і лідерами ЄС майже припинилися. Ще б пак, ЄС підтримує Україну політично, фінансово і військово, а це суперечить позиції Кремля.
Більше того, Росія часто звинувачує ЄС у "ворожій політиці", одночасно залякуючи Європу військовими загрозами. Путін регулярно заявляє про готовність до силових дій, якщо ЄС "провокуватиме" Москву.
В свою чергу через агресію Росії проти України ЄС запровадив багато раундів санкцій проти російських банків, компаній, олігархів і енергетичного сектору. Наприклад, у жовтні Європейський Союз офіційно схвалив новий - вже 19-й - пакет санкцій проти Росії.
Так, через санкції та дефіцит доступного флоту РФ не може повноцінно транспортувати СПГ, що призвело до різкого зниження можливостей експорту.
Крім того, Євросоюз готує санкції проти Білорусі через атаки на Литву.