ua en ru
Вт, 10 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сибіга про нічну атаку: РФ відкидає мир і має зіткнутися з руйнівними санкціями

Вівторок 10 червня 2025 12:17
UA EN RU
Сибіга про нічну атаку: РФ відкидає мир і має зіткнутися з руйнівними санкціями Фото: Сибіга відреагував на нічну атаку на Україну (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія завдала масштабного удару по Україні. Голова МЗС Сибіга закликав посилити санкції через відмову РФ від мирних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

"Чергова ніч російського терору в Україні. Київ та Одеса зазнали найтяжчих атак сотень безпілотників та балістичних ракет", - заявив він.

Росіяни вдарили по пологовому будинку та багатоповерхівках, внаслідок чого загинули та постраждали мирні жителі.

Голова МЗС заявив, що Москва ігнорує всі спроби мирного врегулювання і повинна отримати нові жорсткі санкції без зволікань.

"Енергетика, включно зі зниженням верхньої межі ціни на нафту, банківська сфера та вторинні санкції є одними з найбільш чутливих сфер", - підкреслив Сибіга.

За його словами, санкції потрібні не лише для підтримки України, а й для захисту партнерів, адже агресія РФ загрожує всій Європі.

Важливими також залишаються кроки щодо посилення обороноздатності України, зокрема додаткові поставки засобів протиповітряної оборони.

Атака на Україну

Нагадаємо, що у ніч проти 10 червня російські війська вкотре атакували Київську область ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено десятки приватних будинків, автомобілів, ангарів, а також постраждала одна людина.

Російські війська в ніч на 10 червня масовано атакували Київ дронами, а також застосували ракети. В місті пожежі та руйнування в 7 районах, є постраждалі.

Що відомо про обстріл РФ на Київ 10 червня читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Київ у диму, пожежі гасить гелікоптер: репортаж РБК-Україна після масованого нальоту дронів
Київ у диму, пожежі гасить гелікоптер: репортаж РБК-Україна після масованого нальоту дронів
DAILY
За кордон виїжджають не лише 17-річні хлопці, а й дівчата: інтерв'ю з освітнім омбудсменом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна За кордон виїжджають не лише 17-річні хлопці, а й дівчата: інтерв'ю з освітнім омбудсменом