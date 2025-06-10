Сибіга про нічну атаку: РФ відкидає мир і має зіткнутися з руйнівними санкціями

Росія завдала масштабного удару по Україні. Голова МЗС Сибіга закликав посилити санкції через відмову РФ від мирних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

"Чергова ніч російського терору в Україні. Київ та Одеса зазнали найтяжчих атак сотень безпілотників та балістичних ракет", - заявив він.

Росіяни вдарили по пологовому будинку та багатоповерхівках, внаслідок чого загинули та постраждали мирні жителі.

Голова МЗС заявив, що Москва ігнорує всі спроби мирного врегулювання і повинна отримати нові жорсткі санкції без зволікань.

"Енергетика, включно зі зниженням верхньої межі ціни на нафту, банківська сфера та вторинні санкції є одними з найбільш чутливих сфер", - підкреслив Сибіга.

За його словами, санкції потрібні не лише для підтримки України, а й для захисту партнерів, адже агресія РФ загрожує всій Європі.

Важливими також залишаються кроки щодо посилення обороноздатності України, зокрема додаткові поставки засобів протиповітряної оборони.