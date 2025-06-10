Сибига о ночной атаке: РФ отвергает мир и должна столкнуться с разрушительными санкциями

Фото: Сибига отреагировал на ночную атаку на Украину (t.me/dsns_telegram)

Россия нанесла масштабный удар по Украине. Глава МИД Сибига призвал усилить санкции из-за отказа РФ от мирных переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

"Очередная ночь российского террора в Украине. Киев и Одесса подверглись тяжелейшим атакам сотен беспилотников и баллистических ракет", - заявил он. Россияне ударили по роддому и многоэтажкам, в результате чего погибли и пострадали мирные жители. Глава МИД заявил, что Москва игнорирует все попытки мирного урегулирования и должна получить новые жесткие санкции без проволочек. "Энергетика, включая снижение верхней границы цены на нефть, банковская сфера и вторичные санкции являются одними из самых чувствительных сфер", - подчеркнул Сибига. По его словам, санкции нужны не только для поддержки Украины, но и для защиты партнеров, ведь агрессия РФ угрожает всей Европе. Важными также остаются шаги по усилению обороноспособности Украины, в частности дополнительные поставки средств противовоздушной обороны.