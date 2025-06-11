Сибіга про нічні обстріли: РФ висміює мирні зусилля та демонструє повну зневагу

"Цієї ночі Харківська, Сумська, Одеська та інші області знову зазнали російських атак", - наголосив він.

За словами голови МЗС Андрія Сибіги, у місті загинули щонайменше двоє мирних жителів, понад 50 людей отримали поранення. Серед них - восьмеро дітей.

"Росія висміює мирні зусилля і демонструє повну зневагу до всіх у світі, хто закликає до припинення вбивств і війни", - заявив Сибіга.

Він також закликав міжнародних партнерів негайно запровадити нові санкції проти Москви.

Удар по Харкову було завдано дронами-камікадзе. За попередніми даними, використовувались безпілотники типу Shahed.