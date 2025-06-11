Сибіга про нічні обстріли: РФ висміює мирні зусилля та демонструє повну зневагу

Росія вночі знову атакувала кілька українських областей, серед яких Харків, Суми та Одещина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
"Цієї ночі Харківська, Сумська, Одеська та інші області знову зазнали російських атак", - наголосив він.
За словами голови МЗС Андрія Сибіги, у місті загинули щонайменше двоє мирних жителів, понад 50 людей отримали поранення. Серед них - восьмеро дітей.
"Росія висміює мирні зусилля і демонструє повну зневагу до всіх у світі, хто закликає до припинення вбивств і війни", - заявив Сибіга.
Він також закликав міжнародних партнерів негайно запровадити нові санкції проти Москви.
Удар по Харкову було завдано дронами-камікадзе. За попередніми даними, використовувались безпілотники типу Shahed.
У ніч на 11 червня атака велась з шести напрямків. Росіяни запустили 85 БпЛА.
Нагадаємо, що у Харкові продовжуються роботи після нічної атаки російських безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed. Кількість постраждалих й загиблих зросла.
Президент України Володимир Зеленський сказав, що під час атаки удар прийшовся по звичайних будинках.
Крім того, удень 11 червня російські війська знову завдали удару по Семенівській лікарні в Чернігівській області. За попередніми даними, по медзакладу влучив безпілотник типу "Молнія".
Удар став вже п’ятим по цьому медичному закладу з початку повномасштабної війни.
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