Сибига о ночных обстрелах: РФ высмеивает мирные усилия и демонстрирует полное пренебрежение

"Этой ночью Харьковская, Сумская, Одесская и другие области снова подверглись российским атакам", - подчеркнул он.

По словам главы МИД Андрея Сибиги, в городе погибли по меньшей мере двое мирных жителей, более 50 человек получили ранения. Среди них - восемь детей.

"Россия высмеивает мирные усилия и демонстрирует полное пренебрежение ко всем в мире, кто призывает к прекращению убийств и войны", - заявил Сибига.

Он также призвал международных партнеров немедленно ввести новые санкции против Москвы.

Удар по Харькову был нанесен дронами-камикадзе. По предварительным данным, использовались беспилотники типа Shahed.