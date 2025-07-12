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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Сибіга назвав три елементи рецепту завершення війни в Україні

Фото: голова МЗС Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав три ключові кроки для завершення війни в Україні. Він підкреслив роль США та санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

Як він заявив, безпека України нерозривно пов’язана з трансатлантичною безпекою.

Минуло вже чотири місяці з моменту, як Україна безумовно прийняла пропозицію про повне припинення вогню.

Наразі ключове завдання - знайти дипломатичне рішення для встановлення тривалого миру.

За його словами, рецепт завершення війни складається з трьох головних складових: активної ролі і лідерства США, посилення тиску на Росію через санкції та ізоляцію, а також зміцнення оборонних спроможностей України. 

"Зараз час пошуку дипломатичного вирішення для досягнення тривалого миру. Український народ заслуговує на мир", - заявив він.

"Санкції Грема"

Трамп на тлі висловлювання невдоволення Росією анонсував "важливу заяву" щодо РФ, з якою він виступить 14 липня. Припускається, що заява може стосуватися нових санкцій проти Росії - "законопроєкту Грема".

Сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем і Демократичної партії Річард Блюменталь наприкінці квітня внесли законопроєкт про санкції проти Росії. Документ передбачає введення 500%-вих мит для держав, які купують російську нафту.

Детальніше про те, що включає законопроєкт і коли буде голосувати Конгрес США, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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