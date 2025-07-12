Сибіга назвав три елементи рецепту завершення війни в Україні

"Санкції Грема"

Трамп на тлі висловлювання невдоволення Росією анонсував "важливу заяву" щодо РФ, з якою він виступить 14 липня. Припускається, що заява може стосуватися нових санкцій проти Росії - "законопроєкту Грема".

Сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем і Демократичної партії Річард Блюменталь наприкінці квітня внесли законопроєкт про санкції проти Росії. Документ передбачає введення 500%-вих мит для держав, які купують російську нафту.

Детальніше про те, що включає законопроєкт і коли буде голосувати Конгрес США, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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