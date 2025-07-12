Сибига назвал три элемента рецепта завершения войны в Украине

"Санкции Грэма"

Трамп на фоне высказывания недовольства Россией анонсировал "важное заявление" по РФ, с которым он выступит 14 июля. Предполагается, что заявление может касаться новых санкций против России - "законопроекта Грэма".

Сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь в конце апреля внесли законопроект о санкциях против России. Документ предусматривает введение 500%-ных пошлин для государств, которые покупают российскую нефть.

Подробнее о том, что включает законопроект и когда будет голосовать Конгресс США, читайте в материале РБК-Украина.

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