Сибіга назвав Орбана найціннішим "замороженим активом" в Європі

Нагадаємо, що після рішення Єврокомісії про голосування за заборону повернення Росії заморожених активів, прем’єр Угорщини Віктор Орбан влаштував істерику, охарактеризувавши дії Брюсселя як диктатуру.

Реакція Віктора Орбана стає зрозумілою, якщо згадати, що 11 грудня Євросоюз ухвалив зміни до правил, які спрощують продовження заморожування російських активів. Тепер для цього більше не потрібна повна одностайність країн-членів.

Це означає, що Угорщина та Словаччина більше не можуть блокувати продовження санкцій і шантажувати ЄС загрозою розморожування активів Росії. Саме це, ймовірно, і викликало таку різку реакцію Орбана.

До того ж, ще один проросійський політик, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, заявив, що не підтримає пропозицію Єврокомісії щодо надання Україні репараційної позики з заморожених російських активів, якщо ці кошти планують спрямувати на оборонні потреби.