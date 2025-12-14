Сибига назвал Орбана самым ценным "замороженным активом" в Европе

"Самый ценный замороженный актив России в Европе", - написал Сибига, комментируя позицию премьера Венгрии.

Орбан резко критикует действия Брюсселя, которые, по его мнению, нарушают европейское законодательство "средь бела дня".

Премьер Венгрии подчеркнул, что Венгрия не будет подыгрывать этой "запутанной схеме". Он считает конфискацию странами-членами замороженных российских 135 млрд евро для поддержки Украины "объявлением войны".

Замороженные российские активы в Европе стали ключевой темой после начала войны в Украине.

Несмотря на давление Брюсселя, Венгрия традиционно занимает агрессивную позицию, не соглашаясь на принудительные механизмы распределения финансов и контроль над активами.