Сибига назвал Орбана самым ценным "замороженным активом" в Европе

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на позицию пермьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно замороженных российских акривов в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы МИД Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.
"Самый ценный замороженный актив России в Европе", - написал Сибига, комментируя позицию премьера Венгрии.
Орбан резко критикует действия Брюсселя, которые, по его мнению, нарушают европейское законодательство "средь бела дня".
Премьер Венгрии подчеркнул, что Венгрия не будет подыгрывать этой "запутанной схеме". Он считает конфискацию странами-членами замороженных российских 135 млрд евро для поддержки Украины "объявлением войны".
Замороженные российские активы в Европе стали ключевой темой после начала войны в Украине.
Несмотря на давление Брюсселя, Венгрия традиционно занимает агрессивную позицию, не соглашаясь на принудительные механизмы распределения финансов и контроль над активами.
Напомним, что после решения Еврокомиссии о голосовании за запрет возврата России замороженных активов, премьер Венгрии Виктор Орбан устроил истерику, охарактеризовав действия Брюсселя как диктатуру.
Реакция Виктора Орбана становится понятной, если вспомнить, что 11 декабря Евросоюз принял изменения в правила, которые упрощают продление замораживания российских активов. Теперь для этого больше не требуется полное единодушие стран-членов.
Это означает, что Венгрия и Словакия больше не могут блокировать продление санкций и шантажировать ЕС угрозой размораживания активов России. Именно это, вероятно, и вызвало такую резкую реакцию Орбана.
К тому же, еще один пророссийский политик, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявил, что не поддержит предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине репарационного займа из замороженных российских активов, если эти средства планируют направить на оборонные нужды.