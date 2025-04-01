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Сибіга назвав одну з принципових позицій України в угоді з США про копалини

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Угода зі США про рідкісноземельні метали не має суперечити шляху України до Європейського Союзу. Це одна з принципових позицій нашої країни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

"В цьому контексті також варто наголосити, що ця угода, щодо якої ми розпочали перемовини, в жодному випадку не може суперечити нашому євроінтеграційному шляху, нашій інтеграції до Європейського Союзу", - сказав Сибіга.

Він зазначив, що це одна з принципових позицій України.

 

Угода України та США

Нагадаємо, у лютому Україна та США почали обговорення угоди про рідкісноземельні метали. Відтоді обидві сторони розробляли умови, які підійдуть як Києву, так і Вашингтону.

Нещодавно стало відомо, що США передали Україні новий проєкт угоди.

За словами президента України Володимира Зеленського, нова угода вже є повноцінною, а не рамковою, як було раніше.

Як розповів глава мінфіну США Скотт Бессент, США підготували для України "повноцінний" варіант угоди про корисні копалини, і що ця угода може бути укладена наступного тижня.

Також нардеп Ярослав Железняк у коментарі РБК-Україна розповів, що нова угода щодо рідкісноземельних металів між Україною та США має радше комерційний характер і суттєво обмежує права України.

Нещодавно стало відомо, що Україна та США провели технічну онлайн-зустріч щодо угоди.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкрив деталі переговорів України та США щодо угоди про корисні копалини.

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МЗС УкраїниСполучені Штати АмерикиАндрій СибігаРідкоземельні метали в Україні