Сибіга назвав очікування від 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Україна очікує, що новий пакет санкцій ЄС буде спрямований, зокрема, проти банківської інфраструктури та "тіньового" флоту Росії.

Про це під час пресконференції заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає кореспондент РБК-Україна .

"Європейський Союз продовжив персональні санкції щодо росіян, не вилучивши з цього списку жодного російського олігарха чи жодного російського злочинця. А такі ризики, на жаль, були. Зараз це відбулося. І ми вдячні європейським партнерам за солідарність, за тверде рішення", - сказав Сибіга.

Він зазначив, що це саме та реакція, яка сьогодні має бути після такої провокації та ескалації Росії.

"Далі 19-й пакет. Робота швидко ведеться. Я нагадаю, що лише нещодавно був прийнятий 18-й пакет. Я був запрошений взяти участь в онлайн форматі в засіданні, яке відбувалося в Копенгагені під головуванням Данії. Неофіційне засідання міністрів закордонних справ.І там питання наповнення 19-го пакету обговорювалося", - розповів глава МЗС.

За його словами, нові санкції мають стосуватися всіх тих, хто допомагає російському диктатору Володимиру Путіну продовжувати війну. Вони повинні бути спрямовані на те, щоб перекривати всі шляхи обходу санкцій.

"Вони повинні бути спрямовані проти банківської інфраструктури Росії. Вони повинні стосуватися, але вже більш детально, більш фокусно тіньового флоту. Нашу думку, важливим елементом має стати санкціонування портів. Російських портів, з яких ця нафта відбирається, а потім транспортується. Те саме Балтійське море", - зазначив Сибіга.

Він акцентував на тому, що понад 70% потоку російської нафти йде Балтійським морем.

"Я вважаю, що тут у партнерів теж значний потенціал, аби посилити контроль над цим потоком тіньового флоту. Ну, а що надзвичайно важливим є також, це синхронізація. Синхронізація санкцій європейських з твердою санкційною політикою американської сторони. Тобто, це має бути міцний, трансатлантичний санкційний пакет, і ми на це сподіваємось і очікуємо", - наголосив міністр.

Глава МЗС уточнив, що має на увазі вторинні санкції.

"Їх можна назвати тарифами, але ми повинні припинити давати країнам, які на сьогодні отримують величезні доходи, криваві доходи, криваві кошти на імпорті російської нафти, а ми дуже добре знаємо ці країни", - зазначив Сибіга.