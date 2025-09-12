Сибига назвал ожидания от 19-го пакета санкций ЕС против России

Украина ожидает, что новый пакет санкций ЕС будет направлен, в частности, против банковской инфраструктуры и "теневого" флота России.

Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает корреспондент РБК-Украина .

"Европейский Союз продлил персональные санкции в отношении россиян, не изъяв из этого списка ни одного российского олигарха или ни одного российского преступника. А такие риски, к сожалению, были. Сейчас это произошло. И мы благодарны европейским партнерам за солидарность, за твердое решение", - сказал Сибига.

Он отметил, что это именно та реакция, которая сегодня должна быть после такой провокации и эскалации России.

"Далее 19-й пакет. Работа быстро ведется. Я напомню, что только недавно был принят 18-й пакет. Я был приглашен принять участие в онлайн формате в заседании, которое происходило в Копенгагене под председательством Дании. Неофициальное заседание министров иностранных дел. И там вопрос наполнения 19-го пакета обсуждался", - рассказал глава МИД.

По его словам, новые санкции должны касаться всех тех, кто помогает российскому диктатору Владимиру Путину продолжать войну. Они должны быть направлены на то, чтобы перекрывать все пути обхода санкций.

"Они должны быть направлены против банковской инфраструктуры России. Они должны касаться, но уже более детально, более фокусно теневого флота. По нашему мнению, важным элементом должно стать санкционирование портов. Российских портов, из которых эта нефть отбирается, а затем транспортируется. То же Балтийское море", - отметил Сибига.

Он акцентировал на том, что более 70% потока российской нефти идет по Балтийскому морю.

"Я считаю, что здесь у партнеров тоже значительный потенциал, чтобы усилить контроль над этим потоком теневого флота. Ну, а что чрезвычайно важно также, это синхронизация. Синхронизация санкций европейских с твердой санкционной политикой американской стороны. То есть, это должен быть крепкий, трансатлантический санкционный пакет, и мы на это надеемся и ожидаем", - подчеркнул министр.

Глава МИД уточнил, что имеет в виду вторичные санкции.

"Их можно назвать тарифами, но мы должны прекратить давать странам, которые на сегодня получают огромные доходы, кровавые доходы, кровавые средства на импорте российской нефти, а мы очень хорошо знаем эти страны", - отметил Сибига.