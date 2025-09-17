ua en ru
Сибіга назвав місце проведення п’ятого саміту Кримської платформи

Україна, Середа 17 вересня 2025 15:04
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Савченко Юлія

П’ятий саміт Міжнародної Кримської платформи заплановано на 24 вересня. Він відбудеться у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибігу у соцмережі Х.

"Саміт, який відбудеться у 80-ту річницю ООН, підтвердить глобальну відданість цілям і принципам Статуту ООН: суверенітету, територіальній цілісності держав та миру", - зазначив глава української дипломатії.

Він додав, що саміт визнає тверду позицію Генеральної Асамблеї ООН у підтримці поваги до Статуту в контексті російської агресії та спроби анексії території України.

Сибіга нагадав, що з 2014 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила понад двадцять резолюцій, які підтверджують, що Крим є невід’ємною частиною України.

"Ми запрошуємо всі миролюбні держави-члени ООН приєднатися до саміту, підтримати Статут і допомогти просуванню справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН", - закликав Сибіга.

Раніше Міністерство закордонних справ України прокоментувало бутафорні вибори РФ в тимчасово окупованих Криму та Севастополі. В відомстві заявили, що результати російських псевдовиборів незаконні та не визнаються.

Раніше ми повідомляли, що через проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси російської ЦВК 14 вересня 2025 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів аналогію між вторгненням дронів у Польщу та окупацією Криму.

ООН Нью-Йорк Кримська платформа
