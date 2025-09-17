Сибіга назвав місце проведення п’ятого саміту Кримської платформи

П’ятий саміт Міжнародної Кримської платформи заплановано на 24 вересня. Він відбудеться у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибігу у соцмережі Х.

"Саміт, який відбудеться у 80-ту річницю ООН, підтвердить глобальну відданість цілям і принципам Статуту ООН: суверенітету, територіальній цілісності держав та миру", - зазначив глава української дипломатії.

Він додав, що саміт визнає тверду позицію Генеральної Асамблеї ООН у підтримці поваги до Статуту в контексті російської агресії та спроби анексії території України.

Сибіга нагадав, що з 2014 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила понад двадцять резолюцій, які підтверджують, що Крим є невід’ємною частиною України.

"Ми запрошуємо всі миролюбні держави-члени ООН приєднатися до саміту, підтримати Статут і допомогти просуванню справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН", - закликав Сибіга.