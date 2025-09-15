"Не допоможуть Росії узаконити окупацію": МЗС відреагувало на бутафорні вибори в Криму

В Міністерстві закордонних справ України наголосили, що результати російських псевдовиборів незаконні та не визнаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

14 вересня в Росії відбувся так званий "єдиний день голосування". Цьогоріч імітація виборчого процесу торкнулася тимчасово окупованих українських територій, зокрема Криму та Севастополя.

Окупаційна влада організувала "довибори" депутатів міських рад Севастополя та Сімферополя, а також обрання "губернатора" Севастополя.

Україна не визнає результати

МЗС України наголошує, що будь-які "вибори" на тимчасово окупованих територіях є незаконними, а їхні результати - нікчемними. Жодні особи, "обрані" під час цього фарсу, не матимуть правових підстав для виконання посадових обов’язків.

"Будь-які органи, їхні посадові та службові особи на тимчасово окупованій території, так само як і вся їхня діяльність, вважаються незаконними", - йдеться у заяві МЗС.

Україна впевнена, що союзники і партнери не визнають результати псевдовиборів, не контактуватимуть із представниками окупаційної влади та не порушуватимуть політику невизнання російської окупації українських земель.

Відповідальність за організацію "виборів"

МЗС підкреслює, що всі причетні до організації та проведення "виборів" на окупованих територіях нестимуть відповідальність за законодавством України та міжнародними нормами, а також підпадатимуть під санкції українських і міжнародних юрисдикцій.

"Бутафорні вибори на краденій землі не допоможуть Росії узаконити окупацію - крадене доведеться повертати", - резюмували в дипломатичному відомстві.