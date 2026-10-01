Сибига назвал минимальное количество ракет к Patriot, в котором Украина нуждается на зиму

На эту зиму Украина нуждается в минимум 300 ракетах-перехватчиках для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время общения с журналистами.

Он пояснил, что арифметика Украины базируется на тех возможностях, которые приобрела, приобретает и имеет Россия.

По словам Сибиги, страна-агрессор ежемесячно может производить в среднем от 120 до 140 баллистических ракет. Он добавил, что, согласно оценке украинской разведки, РФ имеет на складах 600 единиц.

"К сожалению, они наращивают свои возможности. И исходя из тех масштабов, по этой арифметике, наша калькуляция - это минимальное количество интерсепторов, 300 нам нужно на этот зимний период", - заявил министр.

Напомним, Reuters сообщало, что в новый пакет военной помощи Украине США не включили ракеты для систем ПВО Patriot.

В то же время, администрация президента США Дональда Трампа собирается использовать на помощь Украине все 400 млн долларов, ранее одобренные Конгрессом.