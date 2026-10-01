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Сибига назвал минимальное количество ракет к Patriot, в котором Украина нуждается на зиму

22:59 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Сибига назвал минимальное количество ракет к Patriot, в котором Украина нуждается на зиму Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
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На эту зиму Украина нуждается в минимум 300 ракетах-перехватчиках для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время общения с журналистами.

Он пояснил, что арифметика Украины базируется на тех возможностях, которые приобрела, приобретает и имеет Россия.

По словам Сибиги, страна-агрессор ежемесячно может производить в среднем от 120 до 140 баллистических ракет. Он добавил, что, согласно оценке украинской разведки, РФ имеет на складах 600 единиц.

"К сожалению, они наращивают свои возможности. И исходя из тех масштабов, по этой арифметике, наша калькуляция - это минимальное количество интерсепторов, 300 нам нужно на этот зимний период", - заявил министр.

Напомним, Reuters сообщало, что в новый пакет военной помощи Украине США не включили ракеты для систем ПВО Patriot.

В то же время, администрация президента США Дональда Трампа собирается использовать на помощь Украине все 400 млн долларов, ранее одобренные Конгрессом.

Кроме того, недавно президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями украинской общины в США заявил о достижении договоренности о новом пакете ракет для Patriot.

Ранее Зеленский заявил, что Украина собирает сотню ракет по одной-две единицы напрямую от лидеров стран. Президент подчеркнул, что США - единственная страна, которая могла бы помочь масштабно.

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