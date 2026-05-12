Сибіга назвав базову умову України для мирної угоди з РФ

Міністр відповів на питання про те, яким є мир, прийнятний для українського суспільства. Сибіга наголосив, що він має бути справедливим і сталим.

"Україна не прийме жодної формули, жодної ініціативи, де йдеться про поступки нашою територіальною цілісністю й суверенітетом", - підкреслив глава МЗС.

Сибіга зазначив, що підхід України - залишатися там, де вона є, зі сталим припиненням вогню. Він додав, що це відкриє шлях до ширших мирних перемовин.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який брав участь у дискусії, підтримав українського колегу. На його думку, завершення війни стане реальним лише тоді, коли керівництво Росії усвідомить неможливість відродження Російської імперії.

Переговори між Україною, РФ та США

Нагадаємо, з початку 2026 року Україна провела кілька раундів переговорів із країною-агресоркою. Головне питання, яке поки не вдалося вирішити - контроль над неокупованими територіями Донбасу.

Зокрема, Москва наполягає на виведенні українських військ, Київ пропонує заморозити позиції по лінії фронту, а Вашингтон виступає за створення на цих територіях вільної економічної зони.