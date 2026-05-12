Сибіга назвав базову умову України для мирної угоди з РФ

Базовою умовою України для укладення мирної угоди з Росією є те, що Київ не робитиме жодних територіальних поступок відносно поточної лінії фронту.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава МЗС Андрій Сибіга заявив на дискусії у межах конференції PISM Strategic Ark.
Міністр відповів на питання про те, яким є мир, прийнятний для українського суспільства. Сибіга наголосив, що він має бути справедливим і сталим.
"Україна не прийме жодної формули, жодної ініціативи, де йдеться про поступки нашою територіальною цілісністю й суверенітетом", - підкреслив глава МЗС.
Сибіга зазначив, що підхід України - залишатися там, де вона є, зі сталим припиненням вогню. Він додав, що це відкриє шлях до ширших мирних перемовин.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який брав участь у дискусії, підтримав українського колегу. На його думку, завершення війни стане реальним лише тоді, коли керівництво Росії усвідомить неможливість відродження Російської імперії.
Нагадаємо, з початку 2026 року Україна провела кілька раундів переговорів із країною-агресоркою. Головне питання, яке поки не вдалося вирішити - контроль над неокупованими територіями Донбасу.
Зокрема, Москва наполягає на виведенні українських військ, Київ пропонує заморозити позиції по лінії фронту, а Вашингтон виступає за створення на цих територіях вільної економічної зони.
Зазначимо, The New York Times повідомило, що ні Україна, ні Росія не мають чіткого плану ні до миру, ні до перемоги. Видання зазначило, що без активної ролі США та суттєвого впливу на країну-агресорку перспектива досягнення угоди виглядає примарною.
Водночас керівник ОП Кирило Буданов заявляв, що мирні переговори між Україною та РФ рухаються до укладення угоди. За його словами, процес завершення війни може не зайняти багато часу.