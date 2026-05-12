Война в Украине

Сибига назвал базовое условие Украины для мирного соглашения с РФ

Подход Украины состоит из двух шагов
Фото: Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины (facebook.com andrij.sybiha)

Базовым условием Украины для заключения мирного соглашения с Россией является то, что Киев не будет делать никаких территориальных уступок касательно текущей линии фронта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава МИД Андрей Сибига заявил на дискуссии в рамках конференции PISM Strategic Ark.

Министр ответил на вопрос о том, каков мир, приемлемый для украинского общества. Сибига подчеркнул, что он должен быть справедливым и устойчивым.

"Украина не примет ни одной формулы, ни одной инициативы, где речь идет об уступках нашей территориальной целостности и суверенитета", - подчеркнул глава МИД.

Сибига отметил, что подход Украины - оставаться там, где она есть, с устойчивым прекращением огня. Он добавил, что это откроет путь к более широким мирным переговорам.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который принимал участие в дискуссии, поддержал украинского коллегу. По его мнению, завершение войны станет реальным только тогда, когда руководство России осознает невозможность возрождения Российской империи.

Переговоры между Украиной, РФ и США

Напомним, с начала 2026 года Украина провела несколько раундов переговоров со страной-агрессором. Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над неоккупированными территориями Донбасса.

В частности, Москва настаивает на выводе украинских войск, Киев предлагает заморозить позиции по линии фронта, а Вашингтон выступает за создание на этих территориях свободной экономической зоны.

Отметим, The New York Times сообщило, что ни Украина, ни Россия не имеют четкого плана ни к миру, ни к победе. Издание отметило, что без активной роли США и существенного влияния на страну-агрессора перспектива достижения соглашения выглядит призрачной.

В то же время руководитель ОП Кирилл Буданов заявлял, что мирные переговоры между Украиной и РФ движутся к заключению соглашения. По его словам, процесс завершения войны может не занять много времени.

