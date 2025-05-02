Сибіга: майбутні миротворці в Україні мають бути на землі, повітрі та морі

Потенційна відправка миротворців

Сьогодні низка країн Європейського союзу (ЄС) не виключає розміщення військового контингенту в Україні після припинення повномасштабної війни. На початку квітня президент Володимир Зеленський заявив, що першими миротворців введуть Велика Британія та Франція. Водночас The Times писало, що Лондон та Париж можуть нібито зрештою відмовитись й відправити військових інструкторів на захід України як форму підтримки.

Тим часом голова італійського уряду Джорджія Мелоні запропонувала поширити 5-у статтю НАТО на Україну навіть без її членства в Альянсі. За словами генерального секретаря Марка Рютте, цю ідею можна розглянути після завершення повномасштабної війни.

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