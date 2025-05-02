Сибига: будущие миротворцы в Украине должны быть на земле, воздухе и море

Потенциальная отправка миротворцев

Сегодня ряд стран Европейского союза (ЕС) не исключает размещения военного контингента в Украине после прекращения полномасштабной войны. В начале апреля президент Владимир Зеленский заявил, что первыми миротворцев введут Великобритания и Франция. В то же время The Times писало, что Лондон и Париж могут якобы в конце концов отказаться и отправить военных инструкторов на запад Украины как форму поддержки.

Между тем глава итальянского правительства Джорджия Мелони предложила распространить 5-ю статью НАТО на Украину даже без ее членства в Альянсе. По словам генерального секретаря Марка Рютте, эту идею можно рассмотреть после завершения полномасштабной войны.

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