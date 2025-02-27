UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Сибіга - про іноземні війська в Україні: небо та море також мають бути у фокусі

Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що дискусія щодо іноземних контингентів в Україні в рамках гарантій миру має зосереджуватися і на захисті українського моря та неба, а не лише території на землі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у Twitter.

"Забезпечення безпеки українського неба і моря є не менш важливим, якщо не більшим. Земля, небо та море мають бути у фокусі", - написав Сибіга.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв про два варіанти гарантій безпеки для України: членство в НАТО або сильну українську армію за підтримки європейського контингенту.

За даними ЗМІ, в Європі розробляють план відправки до 30 тисяч військових в Україну. При цьому їх, ймовірно, розмістять у кількох містах на сході та півдні країни, але не безпосередньо на лінії фронту.

Питання щодо західних миротворців в Україні

Нагадаємо, 24 лютого Трампа заявив, що не проти відправки європейських військ в Україну. Це можливо в рамках "мирної угоди".

Також очікується, прем'єр Британії Кір Стармер, під час візиту США, має продемонструвати Трампу конкретний план відправки європейських солдатів в Україну.

Водночас, Швеція також не виключає можливості відправлення миротворчих військ до України. А от у Чехії поки не хочуть обговорювати питання розгортання миротворчих сил в Україні. Словаччина ж взагалі проти відправки своїх солдатів для забезпечення миру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніАндрій СибігаМЗС України