Сибига - об иностранных войсках в Украине: небо и море также должны быть в фокусе

"Обеспечение безопасности украинского неба и моря является не менее важным, если не большим. Земля, небо и море должны быть в фокусе", - написал Сибига.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявлял о двух вариантах гарантий безопасности для Украины: членство в НАТО или сильную украинскую армию при поддержке европейского контингента.

По данным СМИ, в Европе разрабатывают план отправки до 30 тысяч военных в Украину. При этом их, вероятно, разместят в нескольких городах на востоке и юге страны, но не непосредственно на линии фронта.

Вопрос о западных миротворцах в Украине

Напомним, 24 февраля Трампа заявил, что не против отправки европейских войск в Украину. Это возможно в рамках "мирного соглашения".

Также ожидается, премьер Британии Кир Стармер, во время визита США, должен продемонстрировать Трампу конкретный план отправки европейских солдат в Украину.