Сибига - об иностранных войсках в Украине: небо и море также должны быть в фокусе
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что дискуссия относительно иностранных контингентов в Украине в рамках гарантий мира должна сосредотачиваться и на защите украинского моря и неба, а не только территории на земле.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Twitter.
"Обеспечение безопасности украинского неба и моря является не менее важным, если не большим. Земля, небо и море должны быть в фокусе", - написал Сибига.
Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявлял о двух вариантах гарантий безопасности для Украины: членство в НАТО или сильную украинскую армию при поддержке европейского контингента.
По данным СМИ, в Европе разрабатывают план отправки до 30 тысяч военных в Украину. При этом их, вероятно, разместят в нескольких городах на востоке и юге страны, но не непосредственно на линии фронта.
Вопрос о западных миротворцах в Украине
Напомним, 24 февраля Трампа заявил, что не против отправки европейских войск в Украину. Это возможно в рамках "мирного соглашения".
Также ожидается, премьер Британии Кир Стармер, во время визита США, должен продемонстрировать Трампу конкретный план отправки европейских солдат в Украину.
В то же время, Швеция также не исключает возможности отправки миротворческих войск в Украину. А вот в Чехии пока не хотят обсуждать вопрос развертывания миротворческих сил в Украине. Словакия же вообще против отправки своих солдат для обеспечения мира.
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