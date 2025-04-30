Сибіга про "готовність" Росії до переговорів: Кремль має діяти, а не лише говорити

Російська Федерація (РФ) повинна перестати говорити про свою готовність до миру й почати діяти, погодившись на тривале припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрія Сибіги.

За словами Сибіги, Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі, але лише за умови, що Росія готова до складного шляху до миру, а не лише до "мирного популізму" чи короткочасного припинення вогню заради параду 9 травня.

Він додав, що Росія може показати готовність до мирних переговорів, погодившись на припинення вогню щонайменше на місяць, або ж довше. Київ, своєю чергою, підтримає це.

"Росії час перестати говорити про свою готовність до миру та почати діяти, беззастережно погодившись на реальне та тривале припинення вогню. Коли припиниться вогонь, можуть розпочатися переговори - у будь-якому форматі, який принесе мир", - відзначив Сибіга.