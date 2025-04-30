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Сибіга про "готовність" Росії до переговорів: Кремль має діяти, а не лише говорити

Середа 30 квітня 2025 15:12
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Сибіга про "готовність" Росії до переговорів: Кремль має діяти, а не лише говорити Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) повинна перестати говорити про свою готовність до миру й почати діяти, погодившись на тривале припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрія Сибіги.

За словами Сибіги, Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі, але лише за умови, що Росія готова до складного шляху до миру, а не лише до "мирного популізму" чи короткочасного припинення вогню заради параду 9 травня.

Він додав, що Росія може показати готовність до мирних переговорів, погодившись на припинення вогню щонайменше на місяць, або ж довше. Київ, своєю чергою, підтримає це.

"Росії час перестати говорити про свою готовність до миру та почати діяти, беззастережно погодившись на реальне та тривале припинення вогню. Коли припиниться вогонь, можуть розпочатися переговори - у будь-якому форматі, який принесе мир", - відзначив Сибіга.

Російські "перемир'я"

Останнім часом Кремль почав активніше заявляти про те, що Росія нібито готова до прямих переговорів з Україною. Ба більше, навіть стверджували про готовність Москви перемовини з українською стороною "без попередніх умов".

Водночас останні місяці Росія також "ініціює" так звані "перемир'я" на фронті, втім, жодного разу не дотримувалась його. 28 квітня російський диктатор Володимир Путін з "гуманітарних міркувань" оголосив про "перемир'я у війні проти України з 8 до 11 травня. Як відзначили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД), у Кремлі насправді бояться за парад й не вірять у власну протиповітряну оборону (ППО).

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