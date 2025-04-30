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Сибига о "готовности" России к переговорам: Кремль должен действовать, а не только говорить

Среда 30 апреля 2025 15:12
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Сибига о "готовности" России к переговорам: Кремль должен действовать, а не только говорить Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) должна перестать говорить о своей готовности к миру и начать действовать, согласившись на длительное прекращение огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибиги.

По словам Сибиги, Украина готова к мирным переговорам в любом формате, но только при условии, что Россия готова к сложному пути к миру, а не только к "мирному популизму" или кратковременному прекращению огня ради парада 9 мая.

Он добавил, что Россия может показать готовность к мирным переговорам, согласившись на прекращение огня минимум на месяц, или же дольше. Киев, в свою очередь, поддержит это.

"России пора перестать говорить о своей готовности к миру и начать действовать, безоговорочно согласившись на реальное и длительное прекращение огня. Когда прекратится огонь, могут начаться переговоры - в любом формате, который принесет мир", - отметил Сибига.

Российские "перемирия"

В последнее время Кремль начал активнее заявлять том, что Россия якобы готова к прямым переговорам с Украиной. Более того, даже утверждали о готовности Москвы к переговорам с украинской стороной "без предварительных условий".

В то же время последние месяцы Россия также "инициирует" так называемые "перемирия" на фронте, впрочем, ни разу не придерживалась его. 28 апреля российский диктатор Владимир Путин из "гуманитарных соображений" объявил о "перемирии в войне против Украины с 8 по 11 мая. Как отметили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД), в Кремле на самом деле боятся за парад и не верят в собственную противовоздушную оборону (ПВО).

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