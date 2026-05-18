Сибіга анонсував переговори з Угорщиною та зробив заяву про "нову сторінку" відносин

Як повідомляло РБК-Україна, після удару Росії по Закарпаттю Угорщина вперше з початку повномасштабної війни викликала російського посла в МЗС і зажадала припинити атаки.

Тим часом угорський уряд назвав удари по Закарпаттю неприйнятними - особливо зважаючи на те, що там проживають угорці.

Нагадаємо, Україна вже підготувала план дій щодо нацменшин, який враховує інтереси Угорщини і відповідає вимогам країн-членів ЄС.