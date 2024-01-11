Сі закликав США до стабільних відносин на тлі голосування на Тайвані

Сі заявив, що Китай хоче працювати зі США над поліпшенням зв'язків між найбільшими економіками світу.

"Китай готовий співпрацювати зі США для сприяння стабільному, здоровому і сталому розвитку китайсько-американських відносин", - заявив лідер Китаю.

Зокрема він зауважив, що Пекін й Вашингтон повинні "шукати більше вигод для своїх двох народів, надавати більше суспільних благ міжнародній спільноті", а також прагнути до безпеки, загального процвітання й відкритості.

Сплеск дипломатичної активності між Китаєм та США

Минулого року Сі та голова Білого дому Джо Байден домовились відновити відносини, які перебували у вільному падінні протягом більшої частини 2023 року.

Вже цього тижня представники оборонних відомств США і Китаю відновили переговори про координацію політики в Пентагоні, а в середу, 10 січня, заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер зустрівся з високопоставленим дипломатом Лю Цзяньчао для "відвертих і конструктивних дискусій".

Зокрема Лю зустрівся й із засновником Bridgewater Associates Реєм Даліо, а також колишніми міністрами фінансів Робертом Рубіном і Тімоті Гайтнером. Переговори були зосереджені на зміцненні довіри й зменшені підозр між країнами.

"Хоча різноманітні переговори свідчать про значний поворот від початку 2023 року, вся ця дипломатична добра воля може бути піддана випробуванню цими вихідними, коли виборці Тайваню підуть на виборчі дільниці, щоб обрати нового президента", - пише видання.

Вибори на Тайвані

Як пояснює Bloomberg, залежно від результатів на виборах, Тайвань може розвинути тісніші зв'язки з Китаєм, або ж наблизитись до Вашингтона.

Financial Times повідомляло про те, що Байден планує відправити двопартійну групу колишніх високопосадовців до Тайваню після голосування. США робили подібні кроки й в минулому, що дратувало Китай.

Цього вівторка головний посол Пекіна у Вашингтоні Се Фенг намагався подолати розбіжності між США і Китаєм щодо Тайваню. У своєму відеозверненні на Форумі з прав людини Центру Картера він заявив, що у Китаю немає компромісу щодо Тайваню, втім, він також перерахував позитивні зрушення у відносинах між двома країнами.

"Найширший консенсус полягає в тому, що ми повинні налагодити китайсько-американські відносини, а не зіпсувати їх, що також є спільним очікуванням міжнародної спільноти", - сказав Сі.

Загострення протистояння між Китаєм і Тайванем

Китай розглядає Тайвань як "сепаратистську провінцію" та намагається відновити над ним повний контроль. Острівна держава, зі свого боку, вважає себе незалежною, з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Наприкінці грудня президент КНР Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" Тайваню з материковим Китаєм і пообіцяв рішуче протидіяти будь-яким спробам "відділення" острова. Пекін також поновив військову активність біля острова.